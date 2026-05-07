Vincitori David di Donatello 2026 tutti i premi a film e attori

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026 sono stati annunciati i vincitori della 71esima edizione. Il premio per il miglior film è andato a “Le città di pianura”. La miglior regia è stata assegnata a Francesco Sossai. Tra gli attori premiati, Sergio Romano ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore, mentre Aurora Quattrocchi è stata premiata come miglior attrice.

I David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano e Miglior Attrice Aurora Quattrocchi. Tutti i vincitori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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