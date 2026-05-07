Vincitori David di Donatello 2026 tutti i premi a film e attori

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026 sono stati annunciati i vincitori della 71esima edizione. Il premio per il miglior film è andato a “Le città di pianura”. La miglior regia è stata assegnata a Francesco Sossai. Tra gli attori premiati, Sergio Romano ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore, mentre Aurora Quattrocchi è stata premiata come miglior attrice.

I David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano e Miglior Attrice Aurora Quattrocchi. Tutti i vincitori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... David di Donatello 2026: ecco chi sono gli attori e film vincitoriRoma, 6 maggio 2026 – Si è aperta oggi, mercoledì 6 maggio, con Annalisa la cerimonia di premiazione della 71esima edizione dei premi David di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; David di Donatello 2026, chi ha vinto? Dai migliori attori al miglior film fino alla miglior regia, tutti i premi. David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it I vincitori dei David di DonatelloIl film più premiato è stato Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha vinto otto premi, compresi quelli più importanti ... ilpost.it La 71ª edizione dei David di Donatello ha incoronato come miglior film "Le città di pianura", per un totale di 8 Premi David di Donatello. Nessun riconoscimento per "La gioia" di Paolo Sorrentino nè per "Cinque secondi" di Paolo Virzì. TUTTI I VINCITORI AL PR - facebook.com facebook Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi x.com