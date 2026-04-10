Nella preghiera della sera del 10 aprile 2026, si chiede a Dio la pace, affidando al Padre le difficoltà della giornata. La richiesta si accompagna alla fede nella luce del Risorto, che illumina le tempeste della vita. La preghiera si concentra sull’implorazione di un dono divino che possa portare serenità e tranquillità. Nessun altro dettaglio viene menzionato, lasciando spazio alla riflessione personale.

Contro ogni tempesta, la luce del Risorto: affidiamo al Padre, con la preghiera della sera, le fatiche della giornata trascorsa e imploriamo il dono della vera pace che solo Lui può dare. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Signore, Padre Santo, al termine di questa... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 10 Aprile 2026: chiediamo con forza a Dio il dono della pace

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12 APRILE | DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA Grande preghiera di intercessione ORE 17.00 Adorazione Eucaristica ORE 18.00 Solenne Pontificale presieduto da Sua Em.za il Card. Dominique Mamberti e processione Eucaristica BENEDI - facebook.com facebook