Un alpinista di 54 anni residente in provincia di Como è morto dopo essere precipitato sul Gran Paradiso. La tragedia è avvenuta sabato mattina durante un'escursione in montagna. La vittima, originaria di Luisago, è caduta mentre si trovava sul monte. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

La vittima della tragedia di sabato mattina sul Gran Paradiso è un alpinista di Luisago, paese in provincia di Como. Andrea Villa, questo il nome del 54enne deceduto, stava scalando in cordata la montagna insieme al fratello e ad un amico quando è scivolato, perdendo la presa e precipitando dal lato nord della parete stessa. Un volo di 600 metri che è risultato fatale: inutile ogni tentativo di soccorso vista l’altezza da cui l’alpinista è caduto. Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso, 30 maggio 2026. L'incidente è avvenuto in mattinata. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. ANSAUS Soccorso Alpino Valdostano +++ UFFICIO STAMPA +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++ Illesi i compagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Andrea Villa, l’alpinista precipitato sul Gran Paradiso è un 54enne comasco

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Gran Paradiso, morto un alpinista precipitato dalla parete NordUn alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso.

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