Precipita un aereo ultraleggero | morto il pilota 26enne

Un aereo ultraleggero si è schiantato nel Bergamasco, a Valbrembo. Il velivolo, un Cessna 152, è precipitato durante un volo, causando la morte del pilota di 26 anni e il ferimento di un'altra persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso del pilota e portato in ospedale l’altra persona coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.

Un velivolo ultraleggero Cessna 152 si è schiantato nel Bergamasco, a Valbrembo, provocando la morte di una persona e ferendone un’altra.Ancora da capire la dinamicaNello specifico il mezzo si è schiantato in via San Giovanni Bosco: nella caduta ha sfiorato case e auto della zona. Ancora non è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Benevento, tragedia elicottero: morto anche il 68enne

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