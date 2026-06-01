Precipita un aereo ultraleggero | morto il pilota 26enne
Un aereo ultraleggero si è schiantato nel Bergamasco, a Valbrembo. Il velivolo, un Cessna 152, è precipitato durante un volo, causando la morte del pilota di 26 anni e il ferimento di un'altra persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso del pilota e portato in ospedale l’altra persona coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.
Un velivolo ultraleggero Cessna 152 si è schiantato nel Bergamasco, a Valbrembo, provocando la morte di una persona e ferendone un’altra.Ancora da capire la dinamicaNello specifico il mezzo si è schiantato in via San Giovanni Bosco: nella caduta ha sfiorato case e auto della zona. Ancora non è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Benevento, tragedia elicottero: morto anche il 68enne
Notizie e thread social correlati
Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto, ferito il pilota: indagini in corsoUn aereo ultraleggero è caduto in un prato vicino a Brebbia, nel Varesotto, provocando il ferimento del pilota di 69 anni.
Incidente aereo a Carolina di Caluso: ultraleggero precipita in fase di decollo, ferito il pilotaUn ultraleggero è precipitato durante il decollo nella frazione Carolina di Caluso, mercoledì sera.
Temi più discussi: Ultraleggero precipita a Polpenazze, morto sul colpo il pilota; Incidente aereo a Carolina di Caluso: ultraleggero precipita in fase di decollo, ferito il pilota; Perde il controllo dell’ultraleggero e si schianta: muore a 74 anni il bresciano Guido Barbi; Aereo fuori controllo, poi lo schianto: uomo muore sul colpo - BresciaToday.
? Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un ferito dlvr.it/TSq7NK #Valbrembo #IncidenteAereo #Bergamo #Ultraleggero #Emergenza x.com
Grave incidente aereo, nel pomeriggio di domenica 24 maggio, a Polpenazze del Garda. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 15.15 in una zona di campagna. Il pilota del velivolo, un uomo di 74 anni, ha perso la vita. facebook
Aereo ultraleggero precipita tra le case di Valbrembro: un morto e un ferito grave VIDEO(LaPresse) BERGAMO - Un ultraleggero, per cause ancora in corso di aggiornamento, è precipitato intorno alle 16 a Valbrembro, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, ... ilgazzettino.it
Bergamo, aereo ultraleggero precipita in Valbrembo: un morto e un ferito graveÈ di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco, nei pressi di un piccolo aeroporto. Il velivolo si è schiantato in una strada ... tg24.sky.it