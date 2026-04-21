Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto ferito il pilota | indagini in corso

Un aereo ultraleggero è caduto in un prato vicino a Brebbia, nel Varesotto, provocando il ferimento del pilota di 69 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elisoccorso, che ha trasferito l’uomo in ospedale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Un aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia (Varese). Nello schianto è rimasto ferito il pilota 69enne che è stato trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Brebbia, ultraleggero precipita e si schianta al suolo: ferito il pilota 69enneBrebbia (Varese), 20 aprile 2026 – Un ultraleggero è precipitato questo pomeriggio nelle campagne di Brebbia, in provincia di Varese, nella zona del... Precipita ultraleggero nel Varesotto, si spezza la coda: ferito un 69enneUn aereo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, a Brebbia, in zona via per Cadrezzate. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aereo ultraleggero precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilota; Piper precipita a Champorcher; Aereo precipita e si ribalta in un campo: pilota estratto dalle lamiere; Ultraleggero precipita a Champorcher, ricoverato il pilota. Paura a Brebbia, aereo ultraleggero precipita in un campo: intervento immediato dei soccorsiCome riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, intorno alle 15, un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, terminando la corsa in un’area agricola al ... notizie.it Aereo ultraleggero precipita in atterraggio a Brebbia, ferito il pilotaL'allarme poco prima delle 15, sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei ... varesenews.it Aereo ultraleggero precipita su un campo lungo la SP63, a Brebbia (VA): i #vigilidelfuoco, intervenuti anche con elicottero Drago 166, soccorrono il pilota, unica persona a bordo del velivolo. Nel pomeriggio di oggi l’intervento, concluso con la messa in sicurez x.com VareseNews. . Aereo ultraleggero precipita in atterraggio a Brebbia L'allarme poco prima delle 15, sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei. Soccorso il pilota facebook