Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pozzuoli per aver aggredito la nonna in stato di ubriachezza. I carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo hanno fermato il giovane dopo aver ricevuto la segnalazione. L’intervento è avvenuto nel suo domicilio, dove la nonna è stata trovata con segni di violenza. L’arresto è stato convalidato nelle ore successive.

A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 28enne del posto. La vittima è la nonna dell’arrestato. Lui abita a casa dell’anziana. Lo scorso 24 maggio la 73enne lo aveva denunciato. Aggressioni fisiche e verbali avevano spinto la vittima a denunciare il proprio nipote spesso violento e ubriaco. Il codice rosso viene attivato ma durante la notte una signora citofona alla caserma dei Carabinieri di Pozzuoli. È la madre del 28enne, piange disparata. Suo figlio ha picchiato la nonna. La vittima è a casa ed è a terra. L’uomo aveva mantenuto la promessa fatta sulla storia social. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, picchia la nonna in stato di ubriachezza: arrestato 28enne

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