Montevarchi arrestato 28enne con mezzo chilo di hashish | operazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Montevarchi ha arrestato un uomo di 28 anni con circa mezzo chilo di hashish. L'operazione si è svolta nel corso di un'azione mirata al contrasto dello spaccio di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante il fermo. L'uomo è stato portato in carcere e ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 28 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo insieme al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montevarchi nell’ambito di un servizio in abiti civili finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga. L’intervento risale al pomeriggio di venerdì 14 marzo, quando i poliziotti erano impegnati in un’attività di osservazione in un’area residenziale di Montevarchi, nei pressi di un giardino pubblico segnalato da alcuni residenti come possibile luogo di spaccio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Montevarchi, arrestato 28enne con mezzo chilo di hashish: operazione della Polizia di Stato Articoli correlati Controllo di routine a Cepagatti diventa operazione antidroga: arrestato 24enne trovato con mezzo chilo di hashishLo hanno fermato per un controllo su strada, ma l’intervento è diventato un’operazione antidroga che ha permesso ai carabinieri di Cepagatti di... Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di... Approfondimenti e contenuti su Montevarchi arrestato 28enne con mezzo... Argomenti discussi: Trovata con 700 grammi di droga nascosti in corpo: 30enne finisce in manette. Spaccio, arrestato dalla Polizia di StatoVenerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo e del Commissariato di Montevarchi, hanno arrestato un cittadino italiano, di 28 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ... lanazione.it In auto con cocaina e un coltello a Monserrato: arrestato un 28enne, con lui quattro minorenniA far insospettire i vigili urbani sono stati i movimenti del veicolo, la perquisizione ha poi fugato ogni dubbio ... msn.com