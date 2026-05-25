Scoperti al volante in stato di ubriachezza tre denunce e patenti ritirate

Nel fine settimana, i carabinieri hanno denunciato tre persone trovate alla guida in stato di ebbrezza e hanno ritirato altrettante patenti. I controlli sono stati intensificati per prevenire incidenti e comportamenti pericolosi sulle strade. Nessun altro dettaglio sui luoghi o orari specifici delle operazioni. Le autorità continuano a monitorare costantemente per garantire la sicurezza pubblica.

SENIGALLIA – Anche il weekend appena trascorso ha fatto registare serrati controlli da parte dei carabinieri per garantire la sicurezza sulle strade e contrastare i comportamenti di guida pericolosi. A Numana, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Osimo hanno scoperto un 38enne del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Salsomaggiore, ubriachi al volante: cinque patenti ritirate e tre denunceA Salsomaggiore Terme, i carabinieri hanno controllato diversi conducenti e riscontrato casi di guida in stato di ebbrezza.

Alcol al volante: dalla cattedra alle strade, raffica di denunce e patenti ritirateDurante una notte sono state controllate cinquanta persone sulle strade, con sei contestazioni per guida in stato di ebbrezza.

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