Pozzuoli | è in corso uno sciame sismico

Da alcune ore si sta verificando uno sciame sismico nell’area tra la Solfatara e Monte Olibano a Pozzuoli. Diversi eventi sono stati registrati, alcuni molto superficiali e altri più profondi. La sequenza sismica coinvolge diverse scosse di intensità variabile. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o persone coinvolte. Le autorità monitorano costantemente la situazione e si attendono aggiornamenti sui nuovi eventi sismici.

Da alcune ore è in corso uno sciame sismico nell’area compresa tra la Solfatara e Monte Olibano. Alcuni eventi risultano molto superficiali, altri più profondi. Prendendo per buoni gli ipocentri, pur tenendo conto dei possibili errori di localizzazione, sembrerebbe che i terremoti più superficiali abbiano preceduto quelli più profondi, anche se la sequenza temporale non appare del tutto chiara. Potrebbe trattarsi di un episodio a prevalente matrice idrotermale (risalita di gas); tuttavia, il fatto che la sismicità si stia sviluppando lungo la linea che separa il blocco del Monte Olibano dalle formazioni rocciose circostanti consente di ipotizzare anche un coinvolgimento diretto di questo settore strutturale, forse in ritardo rispetto all’input di deformazione leggermente più intenso che ha caratterizzato la prima metà di maggio. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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TERREMOTO NEL SUD ITALIA: SCIAME SISMICO IN CORSO. ECCO TUTTI I DATI

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