Terremoto Campi Flegrei scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, i Campi Flegrei hanno registrato una serie di scosse sismiche iniziate alle 4.32 del mattino. Finora sono state rilevate tre scosse con una magnitudo massima di 3.0. La più intensa si è verificata poco dopo l’alba, contribuendo a un attuale sciame sismico nella zona. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno invitato i residenti alla calma.