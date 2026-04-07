Terremoto Campi Flegrei scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico
Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2026, i Campi Flegrei hanno registrato una serie di scosse sismiche iniziate alle 4.32 del mattino. Finora sono state rilevate tre scosse con una magnitudo massima di 3.0. La più intensa si è verificata poco dopo l’alba, contribuendo a un attuale sciame sismico nella zona. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno invitato i residenti alla calma.
Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei dalle 4.32 del 7 aprile 2026: registrate tre scosse, massimo 3.3. Nessun danno registrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei: 2.5 la scossa più intensaUno sciame sismico è iniziato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, nei Campi Flegrei: già diverse le scosse che si sono susseguite poco dopo le 9.
Leggi anche: Terremoto oggi nei Campi Flegrei: magnitudo 3.5, avvertito anche a Napoli. “Sciame sismico in corso”
Campi Flegrei in forte pressione! Temperature record e sciame sismico | 12/11/2025
Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore; Terremoto Campi Flegrei, doppia scossa nella notte: eventi nell’area di Monte Olibano; Scossa di terremoto 2.1 ai Campi Flegrei: sisma avvertito tra Napoli e Pozzuoli.
Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima ... ilmattino.it
Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi FlegreiLa terra ha tremato ancora a Napoli, alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 aprile, diverse scosse la più forte di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno e conseguenze. Le scosse del giorno ... rainews.it
Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6 - facebook.com facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.6 ore 04:32 IT del 07-04-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_45526562 x.com