Domani scuole aperte il sindaco di Pozzuoli rassicura dopo lo sciame sismico
Dopo lo sciame sismico che ha interessato questa mattina i Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli ha comunicato che le scuole saranno aperte domani. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio sui social, al termine di una riunione con l’assessora regionale alla Protezione Civile. Non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza, e la decisione di mantenere le attività scolastiche è stata presa in considerazione delle verifiche effettuate.
Si è concluso lo sciame sismico che questa mattina ha scosso l’area dei Campi Flegrei. A darne notizia, attraverso un messaggio pubblicato sui social, è stato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni al termine di una riunione con l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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