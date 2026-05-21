Domani scuole aperte il sindaco di Pozzuoli rassicura dopo lo sciame sismico

Dopo lo sciame sismico che ha interessato questa mattina i Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli ha comunicato che le scuole saranno aperte domani. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio sui social, al termine di una riunione con l’assessora regionale alla Protezione Civile. Non sono stati segnalati danni o situazioni di emergenza, e la decisione di mantenere le attività scolastiche è stata presa in considerazione delle verifiche effettuate.

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