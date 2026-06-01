Pozzuoli Auto finisce nel Lago d’Averno donna si tuffa per salvare il gattino intrappolato

Da teleclubitalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto è finita nel Lago d’Averno domenica, nei Campi Flegrei. Una donna si è tuffata in acqua per salvare un gattino intrappolato all’interno del veicolo. La scena si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri presenti che hanno assistito alla situazione. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’intervento di salvataggio ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La vettura è stata recuperata successivamente.

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Momenti di paura nella giornata di ieri, domenica 31 maggio, al Lago d’Averno, nei Campi Flegrei, dove un’automobile è improvvisamente finita nelle acque dello storico bacino vulcanico. A rendere ancora più drammatica la vicenda è stato il gesto coraggioso della proprietaria del veicolo, che si è lanciata in acqua per salvare il suo gattino rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. La protagonista della storia è Valentina Buccolini, volontaria di Legambiente e responsabile di un centro cinofilo della zona. Secondo quanto raccontato sulla pagina Facebook “SOS – Consulenze PER I GATTI – GATTO Creatura Magica”, la donna aveva appena parcheggiato l’auto, inserito il freno a mano e aperto il cancello per uscire quando la vettura ha iniziato a muoversi autonomamente, scivolando fino a precipitare nel lago. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Pozzuoli, auto finisce nel Lago d'Averno: proprietaria si lancia in acqua per salvare un gatto bl...

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