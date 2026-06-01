Auto con un gattino cade nel Lago d'Averno ragazza si lancia in acqua per salvarlo

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’auto è finita nel Lago d’Averno, con un gattino a bordo. Una ragazza ha nuotato fino all’auto e si è immersa per salvare il felino rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La ragazza e il gattino sono stati recuperati senza ferite gravi. La vettura è stata rimossa dai soccorritori.

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L'auto cade nel Lago d'Averno. Ragazza si lancia in acqua per salvare il suo gattino rimasto intrappolato all'interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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