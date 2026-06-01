Un 28enne è stato arrestato a Pozzuoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo aver già ricevuto una denuncia, ha aggredito la nonna durante un episodio di violenza. I carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’uomo sul posto. La nonna è stata soccorsa e portata in ospedale. L’arresto è stato effettuato poco dopo la segnalazione.

Pozzuoli, arrestato 28enne per maltrattamenti in famiglia: aggredita la nonna dopo una denuncia già presentata. Intervento dei carabinieri e soccorsi del 118.. A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione e i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 28enne del posto. La vittima è la nonna dell’arrestato. Lui abita a casa dell’anziana. Lo scorso 24 maggio la 73enne lo aveva denunciato. Aggressioni fisiche e verbali avevano spinto la vittima a denunciare il proprio nipote spesso violento e ubriaco. Il codice rosso viene attivato ma durante la notte una signora citofona alla caserma dei Carabinieri di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli: Aggredisce la nonna. Carabinieri arrestano 28enne

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