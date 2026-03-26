Carabinieri arrestano due volte in 9 giorni un pusher 28enne recidivo

In meno di due settimane, un uomo di 28 anni è stato arrestato due volte dai carabinieri a Fuorigutta. La prima volta è stato fermato per il suo coinvolgimento nel consumo e nello spaccio di droga, e successivamente è stato catturato di nuovo in un'operazione successiva. Entrambi gli arresti sono stati effettuati nel giro di nove giorni.

"> Arresto di un 28enne a Fuorigrotta: un caso di consumo e spaccio di droga. Napoli – Un 28enne del quartiere Fuorigrotta è stato arrestato dopo un attento intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli. L’operazione è avvenuta il 17 marzo 2026, quando il giovane è stato sottoposto a misure cautelari legate al consumo di sostanze stupefacenti. Nonostante l’imposizione dell’obbligo di firma, l’uomo è ricaduto nel suo comportamento delittuoso nel giro di dieci giorni. Il suo arresto è stato reso possibile grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno sorpreso mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato, precisamente in via Diocleziano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Carabinieri arrestano due volte in 9 giorni un pusher 28enne recidivo. Articoli correlati Napoli Fuorigrotta: Pusher recidivi. Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorniFermato dai carabinieri con cocaina nel parcheggio di un supermercato: droga anche in casa Lo scorso 17 marzo è stato arrestato per droga. Costiera Sorrentina: carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorniSorrento e Meta, arrestato due volte nello stesso giorno: 31enne fermato prima per il furto di un monopattino e poi di una e-bike. Approfondimenti e contenuti su Carabinieri arrestano Temi più discussi: Arrestato per droga subito dopo essere stato scarcerato: torna libero; Spaccio senza sosta: pusher arrestato due volte in una settimana; Dentro e fuori dal carcere due volte in 72 ore: 20enne arrestato per droga liberato perché incensurato; Lite nel sangue a piazza Re di Roma: 22enne accoltellato alla schiena, caccia agli aggressori. Carabinieri arrestano due volte in 9 giorni un pusher 28enne recidivo.Napoli – Un 28enne del quartiere Fuorigrotta è stato arrestato dopo un attento intervento dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli. L’operazione è avvenuta il 17 marzo 2026, quando ... napolipiu.com Fuorigrotta, pusher recidivi: Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorniLo scorso 17 marzo è stato arrestato per droga. Per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma. A distanza di neanche 10 giorni ci ricasca e per lui un altro arresto. Parliamo del 28enne Vincenzo ... napolivillage.com Misterbianco, gravi e reiterati episodi di violenza in casa: i Carabinieri arrestano un 44enne, determinante la richiesta d’aiuto della figlia minorenne #sicilia242 #sicilia24 facebook #Torino: rapinano una disabile in strada, strappandole le catenine in oro e malmenando la figlia che tenta di difenderla. #Carabinieri arrestano un 23enne carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com