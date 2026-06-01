Power hits estate di Roma puoi rivederlo su RTL 102.5 Play

Notizia in breve

Power Hits Estate di Roma è stato trasmesso su RTL 102.5 Play, consentendo di rivedere l’evento. Durante l’esibizione, sono stati utilizzati droni nel cielo, mentre artisti come Achille Lauro, Biagio Antonacci, Arisa, Giorgia, i Pinguini Tattici Nucleari, Fulminacci e Ditonellapiaga si sono esibiti. L’evento ha reso omaggio alla città di Roma e ha coinvolto vari artisti italiani.