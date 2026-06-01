Povertà educativa Sud in affanno | Sicilia tra le aree più esposte secondo l’Istat

Secondo l’Istat, il Sud Italia, in particolare la Sicilia, presenta livelli elevati di povertà educativa. Questa condizione si manifesta non solo attraverso i risultati scolastici, ma si sviluppa anche nelle condizioni di vita quotidiana, nelle abitazioni e nei quartieri dove vivono bambini e adolescenti. La fragilità si accumula nel tempo, influenzando le opportunità di crescita e di apprendimento dei più giovani in queste aree.

C’è una fragilità che non si misura solo nei numeri della scuola o nei voti, ma si costruisce lentamente dentro le case, nei quartieri, nei territori dove crescono bambini e adolescenti. È la povertà educativa, un fenomeno complesso che oggi l’Italia prova a leggere attraverso una mappa ampia e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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