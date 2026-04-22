La celebrazione del centenario dell’Istat a Napoli dedicata alla Misura della Povertà Educativa
A Napoli, nei giorni 16 e 17 aprile 2026, si svolge la celebrazione del centenario dell’ISTAT presso Palazzo Reale. L’evento è dedicato alla misurazione della povertà educativa, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e esperti del settore. La manifestazione si concentra sull’analisi dei dati e delle metodologie adottate per valutare questa forma di povertà, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sui temi legati all’educazione e alle condizioni sociali.
La celebrazione del Centenario dell’ISTAT a Palazzo Reale di Napoli – 16-17 aprile 2026 – dedicata alla Misura della Povertà Educativa. (qui) https:www.istat.itwp-contentuploads202603ProgrammaConvegno1617-aprile.pdf Giorno 16 aprile (qui) https:www.youtube.comlivevXWnoqwX0aU Giorno 17 aprile (qui) https:www.youtube.comliveSLL3jjBc750 TESTO di Claudio Quintano con l’assistenza di IA GeminiGOOGLE Sulla base dei documenti raccolti dalla Commissione scientifica interistituzionale sulla povertà educativa, istituita nel 2023,organizzatrice del Convegno,(in seguito, denominata Commissione) e dei testi presentati dai componenti nelle due Sessioni del 16 e 17 aprile 2026, emerge un quadro articolato che unisce il rigore statistico all’ analisi sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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