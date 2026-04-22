La celebrazione del centenario dell’Istat a Napoli dedicata alla Misura della Povertà Educativa

A Napoli, nei giorni 16 e 17 aprile 2026, si svolge la celebrazione del centenario dell’ISTAT presso Palazzo Reale. L’evento è dedicato alla misurazione della povertà educativa, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e esperti del settore. La manifestazione si concentra sull’analisi dei dati e delle metodologie adottate per valutare questa forma di povertà, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sui temi legati all’educazione e alle condizioni sociali.