A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di una decisione presa in passato riguardo a un’offerta legata al film “La Chiave”. Ha dichiarato di aver rifiutato di ottenere ingenti guadagni dalla produzione, affermando di aver potuto diventare miliardaria se avesse accettato. La attrice ha condiviso questa scelta senza entrare in dettagli specifici sui motivi.

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli si racconta in una lunga intervista concessa a Repubblica. Una confessione che sorprende, soprattutto perché arriva da una delle attrici più amate e popolari del cinema italiano: nonostante una carriera straordinaria, Sandrelli rivela di non essere una donna ricca e racconta di aver rinunciato, negli anni ’80, a un’opportunità economica che avrebbe potuto cambiarle la vita. Il riferimento è a La Chiave, il celebre film di Tinto Brass che fece scandalo e divenne uno dei maggiori successi commerciali del regista. All’epoca, il produttore Giovanni Bertolucci le propose una formula che oggi farebbe gola a qualsiasi attore: una percentuale sugli incassi della pellicola. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Potevo diventare miliardaria”: Stefania Sandrelli racconta il no ai guadagni de La Chiave

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