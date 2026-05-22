Una star a Viareggio La città celebra Stefania Sandrelli

A Viareggio si tiene un evento dedicato a una nota attrice, conosciuta per il suo sorriso che conquista e per la sua abilità recitativa riconosciuta. La città si unisce nel celebrare la sua carriera, che si è sviluppata attraverso numerosi ruoli sul grande schermo. Durante la manifestazione, sono stati ricordati alcuni momenti significativi della sua attività artistica. La presenza dell'attrice ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un’atmosfera di festa e riconoscimento.

Il suo sorriso è contagioso. La bravura, indiscutibile. Sul set pare ci sia nata, tanto è naturale per lei muoversi tra le scene. È entrata nelle case e nei cuori di milioni di italiani. Ed è dunque giusto celebrare una stella del nostro cinema: Stefania Sandrelli. Celebrata tra l’altro nella sua Viareggio, a Villa Paolina, attraverso settanta tra vinili, manifesti, locandine originali dell’epoca e che parlano dei film in cui è stata protagonista. Da ’Novecento’ a ’Io la conoscevo bene’, ’Il conformista’, ’C’eravamo tanto amati’, ’Divorzio all’italiana’ e molti, molti altri. L’occasione sono gli 80 anni dell’attrice (è nata il 5 giugno ’46,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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