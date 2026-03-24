Le donne e la storia d' amore con Stefania Sandrelli

È scomparso Gino Paoli, uno dei cantautori più noti della musica italiana, all’età di 91 anni. La sua morte avviene a pochi mesi dalla perdita di Ornella Vanoni, con cui aveva avuto una relazione. Paoli ha lasciato un segno importante nel panorama musicale nazionale, diventando una figura fondamentale nel settore. La notizia ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

La morte di Gino Paoli è un duro colpo alla storia della musica italiana. Tra i cantautori più apprezzati della storia della canzone nostrana, Gino Paoli si è spento all’età di 91 anni, a pochi mesi di distanza da Ornella Vanoni, che è stata una delle sue compagne. I due si sono conosciuti nel 1960 all'interno di una casa editrice di Milano. All'epoca, Gino Paoli è ancora sposato con la prima moglie, Anna Fabbri. Lui è già molto famoso, Ornella Vanoni comincia a farsi un nome. Bastano pochi momenti, meno di un'ora, e tra i due scocca il colpo di fulmine. Poco dopo Gino Paoli aveva già scritto per lei un brano entrato di prepotenza nella storia della musica, Senza fine, uscito l’anno successivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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