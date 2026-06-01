Posticipati i concerti di Claudio Baglioni all' Anfiteatro degli Scavi di Pompei | Per polmonite interstiziale

I concerti di Claudio Baglioni all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei sono stati posticipati. L’artista ha annunciato di aver subito una polmonite interstiziale, motivo per cui ha deciso di rimandare gli appuntamenti. La decisione riguarda anche gli altri concerti programmati, senza indicare nuove date. Baglioni ha spiegato di aver bisogno di tempo per recuperare, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla durata del recupero.

Claudio Baglioni ha avuto un importante problema di salute ed è lo stesso artista a motivare la decisione di spostare una serie di concerti tra cui quelli in programma a Pompei.LA NOTA DI BEATS OF POMPEII:"Con profondo rammarico, B.O.P. comunica il rinvio delle date previste per CLAUDIO BAGLIONI. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Claudio Baglioni: «Ho una polmonite interstiziale, non posso cantare. Rinvio il Grandtour al 2027»

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Una polmonite ferma Claudio Baglioni, posticipati di un anno anche due concerti a PalermoClaudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che richiederà circa 90 giorni di riposo.

Si parla di: L'ANNUNCIO - Claudio Baglioni, Il GrandTour LA VITA È ADESSO rimandato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista.

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