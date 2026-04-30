Assunzione docenti 2026 ci saranno posti per ADSS negli elenchi regionali per il ruolo?

Il 27 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con l’intervento di Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica, è stata discussa la possibilità di inserimento di posti per assistenti di laboratorio e di sostegno negli elenchi regionali per l’assunzione di docenti nel 2026. La conversazione si è concentrata sugli sviluppi normativi e sulle modalità di reclutamento per il prossimo anno scolastico.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo Notizie correlate Immissioni in ruolo docenti 2026, come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali? Le variabili in giocoNel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa... Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026, come capire probabilità di assunzione dagli elenchi regionali? Le variabili in gioco; Assunzioni Docenti Sostegno 2026-27: Proroga Ruoli da GPS Prima Fascia. Il Decreto; Assunzioni Docenti 2026: riserva di posti destinata agli Elenchi regionali? Ecco come funzionano e quando si procede al loro scorrimento. Tutte le indicazioni indispensabili in merito; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/27: pubblicato il decreto. Assunzione docenti È possibile rinunciare a una nomina da concorso PNRR3 per usufruire successivamente degli elenchi regionali?Elenchi regionali per il ruolo: quale il legame con il concorso PNRR3. Entrambe le assunzioni partiranno nel 2026. orizzontescuola.it Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it , : Per i docenti inseriti in GPS sostegno prima fascia, il 2026 si apre con grande attenzione sulle procedure di assunzione. Un passaggio atteso da migliaia di aspiranti i - facebook.com facebook