Ci saranno assunzioni ADSS da elenchi regionali e prima fascia sostegno GPS 2026? Elenco con le graduatorie esaurite ma bisogna aggiungere PNRR3

Recentemente sono state pubblicate le graduatorie regionali e le GPS di prima fascia di sostegno 2026, entrambe esaurite. Si discute se ci siano possibilità di assunzione attraverso questi elenchi e se l’aggiunta di PNRR3 possa incidere sulle assunzioni future. Le tabelle pubblicate dagli Uffici Scolastici forniscono dati utili per capire le percentuali di scorrimento e le eventuali opportunità di assunzione, anche in relazione alle norme vigenti.

Quali sono le reali possibilità di assunzione dagli elenchi regionali prima e poi dallo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia? Come possono aiutarci le tabelle che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando, in relazione all’art. 4 comma 8 del dm n. 68 del 22 aprile 2026. CALABRIA: concorso 2020 73 idonei, ultimo nominato POS.30 + (POS. 70 RIS) PNRR1: nessun candidato PNRR2: solo un candidato da elenco 30% N.B. La tabella non costituisce documento ufficiale, si consiglia di controllare con accuratezza il file della regione di interesse. Impossibile dirlo oggi, perché non abbiamo ancora il contingente di assunzione, ma certamente la situazione è favorevole per chi si trova oltre l’elenco del 30% e trova negli elenchi regionali una possibilità in più, che non avrebbe avuto prima.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo

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