Poste Italiane | Arpino l’ufficio postale nuovamente disponibile nella versione polis

Notizia in breve

L’ufficio postale di Arpino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione effettuati secondo il modello “Polis”. Questa versione dell’ufficio, promossa da Poste Italiane, mira a rafforzare la presenza sul territorio e a favorire la coesione economica e sociale nei comuni. La riapertura segna il ritorno all’operatività dell’ufficio dopo il periodo di lavori di ristrutturazione. La struttura ora è nuovamente accessibile ai cittadini.