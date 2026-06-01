Poste Italiane | Arpino l’ufficio postale nuovamente disponibile nella versione polis
L’ufficio postale di Arpino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione effettuati secondo il modello “Polis”. Questa versione dell’ufficio, promossa da Poste Italiane, mira a rafforzare la presenza sul territorio e a favorire la coesione economica e sociale nei comuni. La riapertura segna il ritorno all’operatività dell’ufficio dopo il periodo di lavori di ristrutturazione. La struttura ora è nuovamente accessibile ai cittadini.
L’ufficio postale di Arpino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo la tipologia “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane con la quale l’azienda conferma la sua presenza sul territorio promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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