Poste Italiane | Arpino l’ufficio postale diventa polis

A Arpino, l’ufficio postale è stato trasformato in “polis” grazie al progetto di Poste Italiane. La iniziativa si rivolge ai comuni con meno di 15.000 abitanti e ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. La modifica prevede la riqualificazione degli spazi e l’introduzione di servizi digitali per i cittadini. La nuova struttura è operativa da oggi.

Arriva anche ad Arpino il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Poste italiane, l'ufficio postale di Pofi diventa "polis"Arriva anche a Pofi il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice... Poste italiane, riapre in versione "Polis" l'ufficio postale di VallecorsaTerminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa.