Poste Italiane Vallemaio ufficio postale nuovamente disponibile in versione polis
L’ufficio postale di Vallemaio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, che sono stati completati in anticipo rispetto alle previsioni. La riapertura si è svolta con la nuova veste della tipologia Polis. I clienti possono tornare a utilizzare i servizi postali nell’edificio rinnovato, che ora presenta le caratteristiche della nuova configurazione. La struttura è stata rimessa a disposizione dei cittadini in tempi più rapidi del previsto.
In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’ufficio postale di Vallemaio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Martiri Civili, finalizzati ad accogliere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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