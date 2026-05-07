Poste Italiane Vallemaio ufficio postale nuovamente disponibile in versione polis

L’ufficio postale di Vallemaio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, che sono stati completati in anticipo rispetto alle previsioni. La riapertura si è svolta con la nuova veste della tipologia Polis. I clienti possono tornare a utilizzare i servizi postali nell’edificio rinnovato, che ora presenta le caratteristiche della nuova configurazione. La struttura è stata rimessa a disposizione dei cittadini in tempi più rapidi del previsto.

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In anticipo rispetto ai tempi previsti, l’ufficio postale di Vallemaio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Martiri Civili, finalizzati ad accogliere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Poste italiane, riapre in versione "Polis" l'ufficio postale di VallecorsaTerminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa. Poste italiane, riapre l'ufficio postale di Ripi in versione "polis"L’ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Contenuti utili per approfondire Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Passaporto, via libera al rilascio in 7.500 uffici di Poste Italiane: cosa sapere ... tg24.sky.it Poste Italiane: prenotare l’appuntamento in ufficio postale non è mai stato così facilePrenotare un appuntamento in ufficio postale non è mai stato così semplice. Con l’app Poste Italiane, gli utenti possono selezionare il servizio desiderato, scegliere l’ufficio più comodo e fissare ... affaritaliani.it