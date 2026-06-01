Post choc su Schlein si dimette la consigliera di Barzanò

Notizia in breve

Debora Piazza si è dimessa dalla carica di consigliera a Barzanò, 11 giorni dopo aver pubblicato un commento che ha suscitato polemiche e reazioni a livello nazionale. La decisione arriva dopo le contestazioni sollevate nei giorni precedenti. La consigliera ha comunicato la sua intenzione di lasciare l’incarico senza ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato attenzione sui social e sui mezzi di informazione locali.