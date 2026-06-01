Post choc su Schlein si dimette la consigliera di Barzanò
Debora Piazza si è dimessa dalla carica di consigliera a Barzanò, 11 giorni dopo aver pubblicato un commento che ha suscitato polemiche e reazioni a livello nazionale. La decisione arriva dopo le contestazioni sollevate nei giorni precedenti. La consigliera ha comunicato la sua intenzione di lasciare l’incarico senza ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato attenzione sui social e sui mezzi di informazione locali.
Undici giorni dopo il commento che aveva scatenato una bufera estesa fino a Roma, Debora Piazza si è dimessa. La consigliera comunale di minoranza di Barzanò ha protocollato il documento ufficiale che porterà alla rimozione dall'incarico che ricopriva nelle file della Lega: una scelta che arriva. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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