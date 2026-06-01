Barzanò | post contro Schlein la consigliera rassegna le dimissioni

Notizia in breve

Una consigliera del comune di Barzanò ha rassegnato le dimissioni dopo aver pubblicato un post contro la leader di un partito politico. Il messaggio conteneva parole che hanno provocato una sospensione immediata, anche se non sono state rese note. La segreteria della Lega ha risposto alle accuse di offese religiose, senza però commentare pubblicamente le parole specifiche del post.