Barzanò | post contro Schlein la consigliera rassegna le dimissioni
Una consigliera del comune di Barzanò ha rassegnato le dimissioni dopo aver pubblicato un post contro la leader di un partito politico. Il messaggio conteneva parole che hanno provocato una sospensione immediata, anche se non sono state rese note. La segreteria della Lega ha risposto alle accuse di offese religiose, senza però commentare pubblicamente le parole specifiche del post.
? Domande chiave Quali parole esatte hanno scatenato la sospensione immediata della consigliera?. Come ha reagito la segreteria della Lega alle offese religiose?. Perché la premier Meloni è intervenuta ufficialmente nel caso Piazza?. Cosa accadrà alla composizione della minoranza dopo la seduta dell'11 giugno?.? In Breve Commenti offensivi pubblicati durante diretta Facebook il 21 maggio scorso.. Sospensione immediata decisa dal segretario provinciale della Lega Daniele Butti.. Solidarietà espressa dalla premier Giorgia Meloni verso la segretaria Elly Schlein.. Dimissioni protocollate con recepimento ufficiale in Consiglio comunale l'11 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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