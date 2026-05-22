Chi è Debora Piazza consigliera di Barzanò sospesa dalla Lega per le frasi shock su Schlein | Meloni solidale

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera di un comune della regione è stata sospesa dal suo partito, la Lega, a seguito di alcune dichiarazioni ritenute offensive su una politica nazionale. La sospensione è stata decisa dopo che sono circolate frasi considerate provocatorie e inappropriate, che hanno suscitato reazioni di sdegno tra i membri del partito e il pubblico. La politica ha espresso solidarietà nei confronti della collega coinvolta, mentre si attendono eventuali ulteriori sviluppi sulla vicenda.

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La consigliera comunale della Lega di Barzanò Debora Piazza è finita al centro di una dura bufera politica dopo aver pubblicato un commento social contro la segretaria del Pd Elly Schlein. Sotto la diretta di un evento elettorale a Lecco, l’esponente politica ha auspicato che la leader democratica venisse travolta da un’auto, invocando esplicitamente la recente e drammatica tentata strage che ha sconvolto la città di Modena. Cosa è successo a Modena e la frase shock Chi è la consigliera della Lega di Barzanò Debora Piazza La solidarietà di Meloni a Schlein Cosa è successo a Modena e la frase shock Per comprendere la gravità delle affermazioni della consigliera, occorre ricostruire quanto accaduto il 16 maggio a Modena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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