Posizioni economiche ATA | come si calcola punteggio servizio quando conta e dove si visualizza

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le graduatorie provvisorie per le posizioni economiche ATA sono in fase di pubblicazione. Il punteggio si calcola principalmente sulla base del risultato ottenuto nella prova finale dopo i corsi di formazione. In caso di parità di punteggio, si prende in considerazione anche il servizio svolto. La valutazione del servizio e il punteggio finale vengono visualizzati nelle graduatorie stesse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In corso di pubblicazione le graduatorie provvisorie per le posizioni economiche ATA. a contare il punteggio conseguito nella prova finale successiva ai corsi di formazione ma in caso di parità punteggio conta anche il servizio. Il calcolo da attribuire al servizio è indicato nell’allegato C al decreto n. 140 del 12.07.2024 Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

URANO NEI SEGNI: Come la TUA GENERAZIONE CAMBIA LA STORIA

Video URANO NEI SEGNI: Come la TUA GENERAZIONE CAMBIA LA STORIA

Notizie e thread social correlati

Mobilità ATA 2026/27: come si calcola il punteggio del servizioIl termine per presentare la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027 scade il 13 aprile 2026.

Leggi anche: Posizioni economiche ATA: vale anche il servizio svolto da supplente

Temi più discussi: Posizioni Economiche ATA, rilascio delle funzioni informatiche per l’elaborazione delle graduatorie provinciali; Posizioni economiche personale ATA, aperte le funzioni per elaborare le graduatorie, che saranno pubblicate entro il 5 giugno; Posizioni economiche ATA, graduatorie provinciali: Provvisorie entro il 5 giugno, definitive entro il 19 giugno [NOTA]; Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [IN AGGIORNAMENTO].

Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [AGGIORNATO con Matera]Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, ... orizzontescuola.it

posizioni economiche ata comePosizioni economiche ATA ed aumento dello stipendio, potrebbe slittare tuttoAttesa per le posizioni economiche ata, ma attenzione potrebbero slittare a data da definirsi, così come il relativo aumento stipendiale ... informazionescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web