Posizioni economiche ATA | come si calcola punteggio servizio quando conta e dove si visualizza
Le graduatorie provvisorie per le posizioni economiche ATA sono in fase di pubblicazione. Il punteggio si calcola principalmente sulla base del risultato ottenuto nella prova finale dopo i corsi di formazione. In caso di parità di punteggio, si prende in considerazione anche il servizio svolto. La valutazione del servizio e il punteggio finale vengono visualizzati nelle graduatorie stesse.
In corso di pubblicazione le graduatorie provvisorie per le posizioni economiche ATA. a contare il punteggio conseguito nella prova finale successiva ai corsi di formazione ma in caso di parità punteggio conta anche il servizio. Il calcolo da attribuire al servizio è indicato nell’allegato C al decreto n. 140 del 12.07.2024 Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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