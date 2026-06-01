Posizioni economiche ATA | come si calcola punteggio servizio quando conta e dove si visualizza

Notizia in breve

Le graduatorie provvisorie per le posizioni economiche ATA sono in fase di pubblicazione. Il punteggio si calcola principalmente sulla base del risultato ottenuto nella prova finale dopo i corsi di formazione. In caso di parità di punteggio, si prende in considerazione anche il servizio svolto. La valutazione del servizio e il punteggio finale vengono visualizzati nelle graduatorie stesse.