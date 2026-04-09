Mobilità ATA 2026 27 | come si calcola il punteggio del servizio

Il termine per presentare la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027 scade il 13 aprile 2026. La procedura riguarda il calcolo del punteggio del servizio, che viene utilizzato per determinare le assegnazioni di sede. Il calcolo del punteggio si basa sulla durata dell’esperienza lavorativa svolta presso istituzioni scolastiche o enti pubblici. La domanda può essere inviata attraverso il portale dedicato entro la scadenza prevista.

Scade il 13 aprile 2026 il termine per presentare la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale Polis – Istanze Online, secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Mobilità ATA 202627: come si calcola il punteggio del servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026, nella domanda c’è il pulsante Calcola Punteggio per sapere con quanti punti si partecipa alle operazioniMobilità del personale docente ed educativo: è possibile presentare domanda fino al 2 aprile tramite Istanze online.

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MOBILITÀ 2026-27: Novità sul punteggio del servizio pre-ruolo

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Mobilità ATA 2026/2027: domande fino al 13 aprile, come verificare i posti disponibiliCon l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale scolastico relativa all’anno 2026/2027. orizzontescuola.it

Mobilità ATA 2026/27, domande entro il 13 aprile: la guida del MIMCon l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

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