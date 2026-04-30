Posizioni economiche ATA | vale anche il servizio svolto da supplente

A febbraio si sono svolte le prove per assegnare le oltre 46.000 posizioni economiche del personale ATA, con una sessione suppletiva che si è tenuta il 23 aprile. Le nuove assegnazioni riguardano il servizio svolto anche da personale supplente. La procedura ha coinvolto diverse fasi e si è conclusa con la sessione supplementare a fine aprile.

Le prove per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche del personale ATA si sono svolte nel mese di febbraio, mentre il 23 aprile si è tenuta la sessione suppletiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi, servizio civile e riserva posti: vale anche quello nazionale svolto prima del 2017Un lettore di Orizzonte Scuola, collaboratore scolastico a tempo determinato inserito in prima fascia, chiede chiarimenti sull’utilizzo del Servizio... Supplenze ATA, il servizio svolto in Trentino vale in graduatoria: chiarimenti Una lettrice chiede se le supplenze svolte come personale ATA – sia in segreteria sia come collaboratore scolastico – in Trentino-Alto Adige, siano... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Concorso ATA 24 Mesi 2026/2027: Domande su Polis dal 28 aprile al 19 maggio 2026; Collaboratore scolastico (CS) ATA; Rinvio Operatore Scolastico 2027: le Date Ufficiali; Accedere a POLIS senza SPID è possibile: Scopri Come. Posizioni economiche ATA, graduatorie attese entro fine maggio. Quanti giorni per eventuali reclami?Si è conclusa oggi, 23 aprile 2026, la fase delle prove suppletive per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche destinate al personale ATA. Con il termine degli esami, la procedura entra ora ne ... tecnicadellascuola.it Posizioni economiche ATA, il 23 aprile le prove suppletive: orari, sedi e istruzioni per i candidatiSi svolgeranno giovedì 23 aprile 2026 le prove suppletive per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA. orizzontescuola.it Si sono concluse il 23 aprile 2026 le prove suppletive per le posizioni economiche ATA: ora si passa alla valutazione e alla costruzione delle graduatorie. La pubblicazione delle graduatorie provvisorie è attesa entro 30 giorni, quindi indicativamente ent - facebook.com facebook