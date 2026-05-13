ACS lavoratori ottengono la proroga | il destino della municipalizzata passa nelle mani del futuro sindaco
I lavoratori dell'ACS hanno ottenuto una proroga grazie a un incontro tenutosi oggi in Prefettura, dopo settimane di proteste, appelli e confronti con le autorità. La decisione permette di mantenere temporaneamente i posti di lavoro mentre si definiscono le future scelte sulla gestione della municipalizzata, il cui destino sarà deciso dal prossimo sindaco eletto. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, con le parti coinvolte che attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Dopo tante proteste, appelli e tavoli istituzionali, l'incontro odierno in Prefettura si è rivelato proficuo per i lavoratori dell'ACS, che hanno finalmente ottenuto la proroga richiesta. Ora spetta al futuro sindaco di Avellino il compito di salvaguardare i servizi e di decidere il futuro della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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