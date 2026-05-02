Bersani | il bilancio deve tornare nelle mani dei cittadini

Il tema del bilancio comunale e delle decisioni sulla spesa pubblica torna al centro del dibattito, con un focus sulla possibilità dei cittadini di partecipare alle scelte. Si discute di come le privatizzazioni di acqua ed energia influenzino i consumatori e di quale ruolo abbiano le amministrazioni locali nel garantire trasparenza e controllo sulle risorse pubbliche. La questione riguarda anche le modalità con cui i cittadini possono esercitare un ruolo attivo nei processi decisionali.

? Cosa scoprirai Come possono i cittadini decidere come spendere le tasse comunali?. Perché le privatizzazioni di acqua ed energia danneggiano i consumatori?. Chi può controllare se il debito locale è davvero legittimo?. Come cambiano i servizi essenziali con un bilancio di comunità?.? In Breve Incontro tenutosi presso la sede della Cgil di Arezzo per discutere gestione urbana.. Critica ai modelli di privatizzazione nei settori acqua ed energia per profitto privato.. Proposta di audit popolare per distinguere debiti legittimi da quelli odiosi o ingiusti.. Tassazione progressiva con tasse di scopo per finanziare opere pubbliche collettive.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bersani: il bilancio deve tornare nelle mani dei cittadini Notizie correlate Leggi anche: «La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità» “Canzone”: quando Samuele Bersani mise il suo cuore (e un capolavoro) nelle mani di Lucio DallaDella discografia di Lucio Dalla, che oggi avrebbe spento ottantatré candeline, si potrebbe parlare all’infinito. Altri aggiornamenti Si parla di: La Rivoluzione della Cura: la città gestita dai cittadini, il bilancio della serata; La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad Arezzo.