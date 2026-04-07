Metrotranvia Milano-Seregno | buco di 120 milioni opera a rischio

Il progetto della metrotranvia tra Milano e Seregno rischia di essere compromesso dopo che il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di non assegnare ulteriori finanziamenti. Attualmente, mancano circa 120 milioni di euro per completare l’opera, che potrebbe essere fermata o rimandata in assenza di risorse aggiuntive. La mancanza di fondi mette in discussione lo sviluppo del collegamento tra le due città.

Il Ministero delle Infrastrutture ha negato nuovi fondi per la metrotranvia Milano-Seregno, lasciando scoperto un buco di 120 milioni di euro. Il blocco finanziario rischia di fermare i cantieri e compromettere l’opera che collega la capitale lombarda alla Brianza. L’impasse economica colpisce un progetto nato alla fine degli anni Novanta. Attualmente l’infrastruttura affronta un aumento dei costi che ha raggiunto il 50% rispetto alle stime originali, rendendo urgente il reperimento di risorse aggiuntive per non interrompere i lavori. Questa paralisi si inserisce in un quadro di difficoltà più ampio per i trasporti della zona. Problemi di copertura finanziaria interessano infatti anche altri progetti strategici, come le linee M4 verso Segrate, M5 in direzione Monza e il prolungamento della M1 verso Baggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: opera a rischio stop

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07/04/2026 METROTRANVIA MILANO SEREGNO - Informativa di Città Metropolitana Milano Avv. Daniela Caputo Consigliera delegata mobilità, metrotranvie, coordinamento fondi europei. Abbiamo ricevuto un interessante messaggio, lo potete leggere in fon - facebook.com facebook

Il progetto della metrotranvia Milano–Seregno attraversa una fase delicata: costi in aumento e possibili modifiche al tracciato impongono un confronto serio tra le istituzioni. Tutti i dettagli nel comunicato bit.ly/CSMB_2-4-26 #metrotramvia #mobilità #traspo x.com