Porto di Tremestieri Cgil e Filt chiedono chiarezza | Subito il tavolo al Comune e un cronoprogramma pubblico

Cgil e Filt chiedono al Comune di convocare subito un tavolo di monitoraggio sul porto di Tremestieri e di rendere pubblico un cronoprogramma dettagliato sui tempi di completamento e sulle risorse necessarie. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sul futuro dell’infrastruttura portuale. Le organizzazioni sindacali vogliono chiarezza sulle scadenze e sui finanziamenti, per evitare dubbi o ritardi nel progetto.

Sul futuro del porto di Tremestieri torna a salire la pressione sindacale. La Cgil Messina, insieme alla Filt, chiede la convocazione immediata del tavolo di monitoraggio presso il Comune e invoca la pubblicazione di un cronoprogramma chiaro sui tempi di completamento dell’opera e sulle risorse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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