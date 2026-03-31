La Cgil Salerno e la Filt Cgil hanno richiesto un incontro urgente riguardo alla situazione dei lavoratori della Culp Flavio Gioia nel porto di Salerno. Secondo quanto riferito, l’AdSp MTC ha negato il sostegno economico previsto dall’articolo 199 per circa 110 dipendenti. La questione riguarda la mancanza di aiuti finanziari destinati ai lavoratori coinvolti.

La Cgil Salerno e Filt Cgil lanciano l’allarme sulla grave situazione che riguarda la Culp Flavio Gioia del porto di Salerno, dove per le 110 lavoratrici e lavoratori viene negato, dall’AdSp MTC, il sostegno economico previsto dall’articolo 199. Nonostante le ripetute richieste, non è ancora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Porto di Salerno, negati i sostegni ai lavoratori: Cgil e Filt chiedono un tavolo urgente

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