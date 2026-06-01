porti il flusso passeggeri premia napoli e il sud

I porti di Napoli, Salerno e Castellammare hanno registrato un totale di 11 milioni e 44 mila passeggeri, stabilendo un nuovo record nel movimento di persone. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto ai periodi precedenti. I dati sono stati comunicati dalle autorità portuali e riguardano il traffico di passeggeri sulle rotte marittime. Non sono stati forniti dettagli sui periodi specifici o sulle cause di questa crescita.

Con 11 milioni e 44mila passeggeri i porti di Napoli, Salerno e Castellammare segnano un nuovo record per quanto riguarda la movimentazione delle persone. L’Autorità del mare Tirreno centrale si piazza al primo posto della classifica generale, senza contare l’Autorità dello Stretto, che conteggia anche i passeggeri che si muovono tra la Sicilia, il continente e viceversa. Dai dati consolidati 2025 pubblicati analiticamente da Shipping Italy risulta che i soli movimenti locali sullo Stretto superano i 22 milioni in un anno. La Campania Ma vediamo il dettaglio dei dati campani, quelli cioè dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare. Nel Golfo di Napoli sono stati trasportati con il corto raggio con base Napoli 6 milioni 654mila. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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