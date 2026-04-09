Il porto di Bastia è stato teatro di una protesta dei pescatori corsi, che ha bloccato le operazioni portuali. Decine di passeggeri provenienti dalla Toscana si trovano attualmente in Corsica, impossibilitati a lasciare l’isola a causa delle manifestazioni. La protesta, motivata dall’aumento dei costi del carburante e dal conflitto in Iraq, ha creato disagi per chi si trovava in vacanza o in transito.

Bastia (Corsica), 9 aprile 2026 – Intrappolati nel porto di Bastia. E’ la sorte di decine di passeggeri toscani, rimasti vittima – loro malgrado – della protesta messa in scena dai pescatori corsi a causa del caro carburanti e della guerra in Iraq. Una situazione che si sta trascinando da qualche giorno e che ha portato alla totale interruzione del traffico in entrata e in uscita dal principale scalo della Corsica (e non solo da quello). Passengers line up to board a Corsica ferry in the French port of Bastia, October 2, 2005. Most of them were stuck in the island for a week. Around 7,000 stranded tourists were set to leave Corsica on Sunday and workers striking over a ferry privatisation said they would clear the rest of the French island's blocked ports until Tuesday. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La protesta dei pescatori e il blocco dei porti. Decine di passeggeri toscani prigionieri in Corsica

Caro carburante, sciopero dei pescatori in Corsica: saltano i traghetti per Livorno, passeggeri bloccati al portoHa preso il via ormai da martedì 7 aprile e sta andando avanti senza tregua in Corsica uno sciopero dei pescatori indetto a causa del rincaro...

Leggi anche: Gasolio alle stelle, il governo taglia le accise. Ma nei porti forte è la rabbia dei pescatori

Si parla di: Corsica: sciopero dei pescatori ferma i traghetti, centinaia di turisti bloccati a Bastia. Tra loro anche senigalliesi.

La protesta dei pescatori e il blocco dei porti. Decine di passeggeri toscani prigionieri in CorsicaTraghetti fermi in banchina a causa della mobilitazione per il caro carburanti e la guerra in Iran. Situazione fuori controllo, viaggiatori intrappolati ... lanazione.it

Caro carburante, la protesta blocca i traghettiBASTIA: Porti bloccati in Corsica contro l'aumento dei prezzi scaturito dalla guerra in Medio Oriente. Restano fermi anche i collegamenti con Livorno ... toscanamedianews.it