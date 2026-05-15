Minimetrò l' indagine sul gradimento premia il servizio | il 99% dei passeggeri si dichiara soddisfatto

Un'indagine condotta recentemente sul servizio di minimetrò ha mostrato che il 99% dei passeggeri si è dichiarato soddisfatto dell’esperienza di viaggio. L’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo degli utenti, che hanno espresso il loro livello di soddisfazione attraverso questionari e sondaggi. I risultati indicano un alto gradimento del servizio offerto, senza segnalazioni di problemi o disservizi significativi. I dati sono stati raccolti e analizzati dalle autorità competenti per monitorare la qualità del servizio.

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