Minimetrò l' indagine sul gradimento premia il servizio | il 99% dei passeggeri si dichiara soddisfatto
Un'indagine condotta recentemente sul servizio di minimetrò ha mostrato che il 99% dei passeggeri si è dichiarato soddisfatto dell’esperienza di viaggio. L’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo degli utenti, che hanno espresso il loro livello di soddisfazione attraverso questionari e sondaggi. I risultati indicano un alto gradimento del servizio offerto, senza segnalazioni di problemi o disservizi significativi. I dati sono stati raccolti e analizzati dalle autorità competenti per monitorare la qualità del servizio.
.Questi gli ultimi dati raccolti dall'Istituto Ixè, su un campione di 1.017 passeggeri tra il 13 e il 23 aprile 2026, che confermano Minimetrò eccellenza del trasporto pubblico. Il 99% degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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