La chiusura dello Stretto di Hormuz sta causando effetti che vanno oltre le difficoltà iniziali. Mentre molte compagnie e nazioni affrontano problemi legati al traffico marittimo, alcune aziende nel settore energetico e logistico trovano opportunità di profitto attraverso rotte alternative, oleodotti e porti che permettono di aggirare il blocco. Questi spostamenti e investimenti rappresentano un cambiamento nei flussi commerciali e nelle strategie di approvvigionamento.

La chiusura dello Stretto di Hormuz non sta sortendo solo danni, anzi. C'è chi dal blocco sta guadagnando, e non poco. Uno tra questi è senza dubbio l'Iran, che ne è il controllore. Ma non è l'unico. Insieme a Teheran sia l'Oman che l'Arabia Saudita stanno facendo registrare ingenti guadagni sfruttando le difficoltà di altri Stati privi di rotte di spedizione alternative che, secondo un'analisi di Reuters, hanno perso miliardi di dollari. L'Iran ha di fatto bloccato lo Stretto, una rotta per circa un quinto dei flussi globali di petrolio e Gnl, dopo che i raid aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran alla fine di febbraio hanno portato a un'escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, ecco chi guadagna dalla chiusura dello Stretto (e come aggira il blocco tra oleodotti e porti)

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Golfo ad alta tensione: nave turca passa Hormuz nel pieno del conflitto in Iran facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com