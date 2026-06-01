In Nuova Zelanda, una Porsche Cayenne del 2011 è stata trasformata in un pick-up e venduta a circa 50 mila dollari neozelandesi, equivalenti a circa 41 mila euro. La modifica riguarda la parte posteriore del veicolo, adattata per funzionare come un pickup. La vettura è stata immatricolata con questa configurazione, che ha richiesto un investimento di circa 41 mila euro.

La Porsche Cayenne è stata il modello che ha rilanciato il marchio di Stoccarda, facendone schizzare in alto le vendite a partire dall'arrivo nelle concessionarie nel 2002. È stato il primo Suv di Porsche e ha segnato un momento di non ritorno, a partire dal quale i modelli a ruote alte hanno iniziato ad avere un peso enorme nei bilanci dell'azienda, compensando almeno in parte le perdite degli altri modelli. Il modello che Porsche non ha mai fatto, e non c'è da stupirsi, è però un altro: la versione pick-up della Cayenne. Ci ha pensato un neozelandese, che nel 2011 ha comprato il Suv sportivo tedesco e lo ha trasformato in un mezzo da lavoro di lusso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche Cayenne trasformata in pick-up: 41 mila euro per immatricolarla

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