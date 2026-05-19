Cayenne e Cayenne Turbo elettriche | le Porsche più potenti di sempre

Le nuove versioni elettriche di Cayenne e Cayenne Turbo sono le più potenti mai realizzate dalla casa automobilistica. Con motorizzazioni che offrono prestazioni elevate e una spinta notevole, queste vetture rappresentano il massimo della gamma elettrica del marchio. La loro progettazione si concentra sull’efficienza e sulla potenza, mantenendo caratteristiche di design e tecnologia tipiche del modello. Le auto sono state presentate come protagoniste della linea elettrica, senza ulteriori dettagli su sviluppi futuri o specifiche tecniche.

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Potente come il vento. Come il vento che si insinua nei calanchi di roccia rossa prima di volare via. Potente come Porsche Cayenne Electric e Cayenne Electric Turbo che segnano l’inizio di una nuova era per il marchio tedesco. Il Suv declinato in due motorizzazioni green è la Porsche di serie più potente di tutti i tempi, fino a 1.156 CV e un'autonomia che raggiunge i 642 chilometri, merito anche del coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25 che fa di Cayenne Electric uno dei Suv più aerodinamici della sua categoria. Da ricaricare velocemente quasi come a un pit stop: sono sufficienti 10 minuti per ridarle un'autonomia di 325 km (per Cayenne) o 315 km (per Cayenne Turbo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cayenne e Cayenne Turbo elettriche: le Porsche più potenti di sempre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NEW 2026 Porsche Cayenne Turbo Electric - Sound | Test Drive Sullo stesso argomento Porsche Cayenne Turbo Electric, la prova de Il Fatto.it – Potenza senza limiti – FOTO‹ › 1 / 8 porsche cayenne electric ‹ › 2 / 8 porsche cayenne electric ‹ › 3 / 8 porsche cayenne electric ‹ › 4 / 8 porsche cayenne electric ‹ › 5 / 8... Porsche Cayenne S Electric: 666 CV e 3,6 secondi da 0 a 60La gamma della Porsche Cayenne elettrica si amplia con l’arrivo della versione S Electric, posizionandosi strategicamente tra i modelli base e la... La mia prima Porsche - Cayenne GTS 2017 reddit Cayenne e Cayenne Turbo elettriche: le Porsche più potenti di semprePotenza fino a 1156 CV e ricarica veloce quasi come un pit stop. È il primo marchio a proporre come optional il sistema di ricarica a induzione che consente di fare il pieno parcheggiando la vettura ... ilgiornale.it Porsche Cayenne e Cayenne Coupé Turbo S E-HybridPORSCHE ALLARGA LA GAMMA IBRIDA CON TRE NUOVE MOTORIZZAZIONI: V6 E V8 SU CAYENNE COUPE’, TURBO S E-HYBRID SU COUPE’ E CAYENNE NORMALE. SU ENTRAMBE IL SISTEMA IBRIDO COLLEGATO AL MOTORE TERMICO BITURBO ... 0-100.it