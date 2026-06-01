Il giocatore italiano ha avuto un ruolo decisivo nelle recenti partite con la nazionale, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. I modenesi coinvolti nelle amichevoli stanno mostrando buone sensazioni, con i risultati delle prime uscite che sembrano soddisfare le aspettative. La squadra azzurra sta affrontando le partite preparatorie con attenzione, e i risultati ottenuti finora indicano un buon livello di forma e di coesione tra i giocatori.

di Alessandro Trebbi Ottime sensazioni per i modenesi impegnati nelle rispettive nazionali e soprattutto per gli italiani che in questi giorni stanno giocando le loro prime amichevoli. Sabato sera a Verona contro il Belgio, nel 3-2 per gli azzurri, mvp senza discussioni è stato Luca Porro, autore di 20 punti nel match che ha visto alla regia il fratello Paolo e poi anche Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti partire tra i titolari, mentre Sani non è mai entrato e Orioli ha fatto solo una comparsa. "La scintilla che ha cambiato poi il volto al risultato di questa partita c’è stata nel quarto set – racconta Porro parlando della rimonta da 1-2 dell’Italia – quando siamo stati bravi a recuperare dallo svantaggio che si era creato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porro decisivo in azzurro. Bento vede la ’Nations’

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