Durante questa campagna elettorale, il passaparola si rivela uno strumento fondamentale per contrastare le bufale e le notizie dell'ultimo minuto. In particolare, nelle occasioni di voto, si nota come la comunicazione diretta tra cittadini possa fare la differenza, anche se il sistema di sorveglianza dell'urna non permette a Gratteri di intervenire. Questa dinamica evidenzia l'importanza di un'informazione condivisa tra gli elettori.

C'è un'arma sottovalutata ma potentissima contro gli ultimi diversivi distraenti di questa campagna referendaria, contro i bengala sparati in aria per deviare la nostra attenzione, contro le bufale last-minute, contro gli inganni televisivi in zona Cesarini, contro le minacce (ormai nemmeno velate) ai danni degli italiani orientati verso il Sì. Quest'arma si chiama passaparola. Se avete deciso di votare Sì, ditelo ai vostri amici. Parlate con loro, spiegate bene le vostre ragioni. Se l'appuntamento vi pare importante (lo è), e se la posta in gioco vi sembra alta (sveliamolo: è altissima), allora non abbiate timore di conversare con le persone che vi stanno a cuore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Passaparola decisivo contro bufale e bengala last-minute Nell'urna Gratteri non ti vede - L'editoriale di Daniele Capezzone

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Sulla sicurezza si vince o si perde. L'editoriale di Daniele CapezzonePremessa doverosa: è molto più facile esprimere valutazioni qui che cambiare davvero le cose.