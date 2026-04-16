A Barcellona, il torneo ATP 500 vede protagonisti due tennisti italiani impegnati negli ottavi di finale. Lorenzo Sonego affronta Rublev in una partita che rappresenta un momento importante per il suo percorso nel torneo. La giornata si distingue per le sfide sulla terra rossa catalana, con i giocatori italiani che cercano di avanzare ulteriormente nel quadro principale.

Il tennis italiano vive una giornata di grandi sfide sulla terra rossa catalana, con Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti impegnati negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona questo giovedì 16 aprile. Mentre il piemontese deve misurarsi con la forza di un top 20 dopo un periodo di stop dai tornei internazionali, il toscano punta a ritrovare la giusta continuità fisica affrontando un avversario francese molto in forma. La sfida di Lorenzo Sonego contro l’impatto di Andrey Rublev. L’appuntamento per il numero 66 del ranking mondiale è fissato nel primo pomeriggio sulla Pista Rafa Nadal, dove l’azione inizierà non prima delle ore 13.30, dopo il doppio set di RinconRoca Batalla contro KrajlcekMektic.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barcellona, Sonego sfida Rublev: il test decisivo per l’azzurro

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