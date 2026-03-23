Liste d’attesa quanto si aspetta in Toscana per una visita dermatologica

Firenze, 23 marzo 2026 – Le liste d’attesa restano uno dei principali nodi della sanità toscana, spingendo sempre più cittadini verso il privato o addirittura a rinunciare alle cure. Secondo una recente indagine di Facile.it, l’anno scorso in Toscana 560mila persone hanno rinunciato a curarsi per motivi economici o per i tempi troppo lunghi. A incidere anche il fenomeno delle cosiddette “liste chiuse”, ovvero l’impossibilità di prenotare alcune prestazioni: una difficoltà segnalata da oltre due pazienti su tre. In questo contesto cresce il ricorso alla sanità privata: il 70% dei toscani ha pagato almeno una prestazione in regime di solvenza, con un costo medio di circa 160 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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