Hormuz tensione sullo stretto | stop alle petroliere e pedaggi in criptovaluta

Nello stretto di Hormuz si registrano nuove tensioni, con il blocco delle petroliere e l’introduzione di pedaggi in criptovaluta. La zona rappresenta un punto cruciale per il commercio di petrolio a livello mondiale. Le autorità locali hanno deciso di sospendere il passaggio delle navi e di applicare un nuovo sistema di pagamento digitale. La situazione ha attirato l’attenzione degli analisti e delle nazioni coinvolte nel trasporto energetico.

Si alza la tensione nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale. Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana Fars, il transito delle petroliere sarebbe stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano, aprendo uno scenario di forte incertezza per i mercati e per la sicurezza della navigazione internazionale. Pedaggi in criptovaluta e controlli sulle navi Nel frattempo, l’ Iran starebbe valutando nuove misure per il controllo del traffico marittimo durante il cessate il fuoco di due settimane. Tra queste, la richiesta alle compagnie di navigazione di pagare pedaggi in criptovaluta per attraversare lo stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hormuz, tensione sullo stretto: stop alle petroliere e pedaggi in criptovaluta Gli Stati Uniti valutano la protezione militare alle petroliere nello stretto di HormuzSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Tensione sullo Stretto di Hormuz: Trump pressa l’Europa, ma i leader frenano sull’intervento militareSecondo quanto riportato dal The New York Times, diversi leader europei sarebbero finiti sotto pressione da parte del presidente degli Stati Uniti... Temi più discussi: Tutti per Hormuz, l’Europa reagisce all’impatto atlantico; Tensione sullo Stretto di Hormuz: Trump pressa l’Europa, ma i leader frenano sull’intervento militare; La nuova rotta di Hormuz ed i pedaggi in criptovalute e esenzioni: le prime navi; 1mattina News 2025/26 - Medio Oriente, rinforzi Usa e tensione con l'Iran - 30/03/2026 - Video. Hormuz, tensione sullo stretto: stop alle petroliere e pedaggi in criptovalutaDopo gli attacchi in Libano, Teheran valuta nuovi controlli e tariffe sul traffico marittimo. Gli esperti: «Misure senza base giuridica» ... gazzettadelsud.it Stretto di Hormuz, perché la riapertura non cancellerà per magia i danni di oltre un mese di guerraIl cessate il fuoco dovrebbe sbloccare il passaggio nello snodo strategico dopo settimane di stallo, ma per tornare alla normalità ci sarà comunque da aspettare ... wired.it Il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano - facebook.com facebook L’Iran chiederà un pedaggio in criptovalute alle navi che passano dallo stretto di Hormuz x.com