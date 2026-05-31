L'agenzia Cinea ha deciso di revocare 12 milioni di euro di finanziamenti destinati alla sezione ferroviaria del Ponte sullo Stretto, a causa di ritardi nei lavori. La restituzione di questa somma all’Unione Europea potrebbe rallentare ulteriormente le fasi di progettazione e realizzazione del ponte. La decisione si basa sulla mancata conformità ai tempi previsti per l’utilizzo dei fondi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se ci saranno ulteriori ripercussioni sul cronoprogramma.

? Domande chiave Perché l'agenzia Cinea ha revocato i fondi per la sezione ferroviaria?. Come influirà la restituzione dei fondi sulla progettazione del ponte?. Chi deve giustificare l'aumento dei costi per i dirigenti della società?. Quali sono le conseguenze dei ritardi burocratici sui nuovi finanziamenti?.? In Breve Restituzione causata dalla risoluzione del finanziamento ottenuto nel dicembre 2024.. Ritardi nell'iter approvativo con l'agenzia europea Cinea per la sezione ferroviaria.. Spesa per il personale di 116 figure con 89 quadri e dirigenti.. I fondi erano destinati alla progettazione esecutiva della sezione ferroviaria dell'opera..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sullo Stretto: 12 milioni da restituire all’UE per i ritardi

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